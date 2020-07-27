Экономика
REGNUMРоссия планирует увеличить экспорт сахара в четыре раза
Москва, 27 июля 2020, 08:39 — REGNUM По итогам сезона 2020 года Россия планирует экспортировать 1,8 млн тонн сахара, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Это следует из отчета «Мировой баланс сахара — май 2020» на сайте Международной организации по сахару.
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с чего всё началось
Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").РБК00:00
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