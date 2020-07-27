Экономика

REGNUMREGNUMРоссия планирует увеличить экспорт сахара в четыре раза

Москва, 27 июля 2020, 08:39 — REGNUM По итогам сезона 2020 года Россия планирует экспортировать 1,8 млн тонн сахара, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Это следует из отчета «Мировой баланс сахара — май 2020» на сайте Международной организации по сахару.
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с чего всё началось

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").
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Россия может выйти на 7 место по экспорту сахара - СМИ

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Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

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Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

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Глава германского МИДа Хайко Маас заявил, что восстановление "большой восьмерки" с участием Москвы невозможно из-за войны в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.
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Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 27 млн

Российские специалисты провели в общей сложности 27,1 млн тестов на COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 02:12
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

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Общество

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Авто

Toyota попросила поставщиков снизить цены на запчасти

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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Радий Хабиров: «В республике расслабились водители»

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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Общество

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Discover24 вчера в 05:01
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В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
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Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
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На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса

Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес

Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати

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Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
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В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

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Кино

Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена

Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
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Здоровье

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля.
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Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
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Здоровье

«Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения»

Чрезмерное применение антибиотиков в COVID-стационарах приведет к усугублению уже и так очень неблагополучной ситуации с внутрибольничными резистентными инфекциями, а избавиться от один раз укоренившейся в отделении флоры чрезвычайно трудно.
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Ученые нашли 20 новых эффективных препаратов против коронавируса

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Политика

Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему Нобелевской премии мира.
РИА Новости вчера в 15:45
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