Экономика

ТАССТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа за семь месяцев снизились на 5,3%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июле 2019 года уменьшились на 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составили $25,74 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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