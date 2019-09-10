Энергетика

ТАССТАССДоход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%

Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
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