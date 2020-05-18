Энергетика
Газета.RuРоссия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs. "Железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии на российский рынок резко выросли в апреле", - говорится в сообщении. Отмечается, что за апрель Россия импортировала 40 тысяч тонн бензина.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Поставки бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились
Центр энергетической экспертизывчера в 13:44
Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими
Политика Сегоднявчера в 11:51
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:37, Ашберн
Комментарии
Общество
Собянин назвал число тяжело больных коронавирусом в Москве
Московский Комсомолец 11:54
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
Остров аномального холода в море аномального тепла
Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
REGNUM 05:06
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Политика
Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области
Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В Минздраве Московской области 18 мая признали, что COVID-19 заболели 9% медиков, работавших с заразившимися коронавирусной инфекцией, при этом 16 медработников умерли.
РБК 11:07
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
Общество
Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
Вести.Ru 05:29
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Происшествия
В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца
В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Российская газета 06:58
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Здоровье
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан 03:46
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Общество
Главврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Политика
Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила резолюцию по COVID-19
Страны-участницы Всемирной ассамблеи здравоохранения (высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения) одобрили резолюцию, которая призывает к системному анализу того, как международное сообщество откликнулось на пандемию коронавируса.
Газета.Ru 08:15
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 09:23
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Политика
Лавров по телефону обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине
Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов отношений между странами и несколько международных тем, в том числе ситуацию на Украине.
Известия 13:19
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50