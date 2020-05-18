Энергетика
Газета.RuРоссия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs. "Железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии на российский рынок резко выросли в апреле", - говорится в сообщении. Отмечается, что за апрель Россия импортировала 40 тысяч тонн бензина.
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Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими
Политика Сегодня18 мая в 11:51
Поставки бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились
Центр энергетической экспертизы18 мая в 13:44
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