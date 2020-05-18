Энергетика
Газета.RuРоссия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs. "Железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии на российский рынок резко выросли в апреле", - говорится в сообщении. Отмечается, что за апрель Россия импортировала 40 тысяч тонн бензина.
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Поставки бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились
Центр энергетической экспертизывчера в 13:44
Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими
Политика Сегоднявчера в 11:51
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:29, Ашберн
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Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
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Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
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Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
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ИА Новороссия вчера в 13:00
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Совфед предложил создать программу восстановления доходов россиян
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URA.Ru 14:33
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СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене
Офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко после обнародования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
ТАСС 17:42
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Известия вчера в 06:41
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Силовика взяли при получении мзды за "крышевание" ЧОПа В Амурской области органам государственной безопасности при получении взятки задержан сотрудник Росгвардии.
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В пустых свитках Мертвого моря ученые нашли текст
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Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы
В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
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СКР возбудил первое уголовное дело о невыплате компенсаций медикам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам, работающими с больными коронавирусом.
Газета.Ru 16:49
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Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
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Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
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Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области
Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
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Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
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Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
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