Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs. "Железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии на российский рынок резко выросли в апреле", - говорится в сообщении. Отмечается, что за апрель Россия импортировала 40 тысяч тонн бензина.

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