Энергетика
Газета.RuРоссия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs. "Железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии на российский рынок резко выросли в апреле", - говорится в сообщении. Отмечается, что за апрель Россия импортировала 40 тысяч тонн бензина.
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Поставки бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились
Центр энергетической экспертизывчера в 13:44
Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими
Политика Сегоднявчера в 11:51
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Вчера, 18 мая, около 22:40 жители Красноярского края заметили в небе яркую зеленовато-белую вспышку.
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Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан в интервью официальному сайту ФИФА рассказал, чего ему больше всего не хватает на карантине в Москве.
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
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Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Армия и оружие
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
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ВВП России по итогам I квартала 2020 года вырос на 1,6% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС 11:14
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В России из-за коронавируса приостановили вакцинацию
Минздрав России сообщил о приостановке вакцинации в рамках национального календаря прививок из-за распространения коронавируса.
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Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Футбол
У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус
У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
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СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
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Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Рабочая группа Ненецкого автономного округа отмечает крайне негативное отношение жителей региона к предложению окончательно объединиться с Архангельской областью.
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