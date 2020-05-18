Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs. "Железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии на российский рынок резко выросли в апреле", - говорится в сообщении. Отмечается, что за апрель Россия импортировала 40 тысяч тонн бензина.

Здоровье В Саратовской области от коронавируса скончались уже 12 человек Дальнейший возврат к ограничениям, связанных с коронавирусной инфекцией, зависит от самих жителей Саратовской области.

Экономика Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата.

Общество Путин похвалил работу портала госуслуг Президент Владимир Путин похвалил портал госуслуг, отметив, что его работа стала особенно востребованной после введения выплаты в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.

Общество В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева. 23

Экономика Биржа NASDAQ планирует ужесточить правила IPO из-за китайских компаний Нью-йоркская биржа NASDAQ собирается обнародовать новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит IPO некоторых китайских компаний, передает Reuters со ссылкой на источники.

Футбол Уткин поделился мнением об отказе ФИФА определять игрока года Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) не проводить в этому году церемонию вручения наград The Best.

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, госпитализированный 5 мая с коронавирусом, уже вылечился от него, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в окружении священника. 5

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Автоспорт Вокруг гонки Формулы 1 в Великобритании разгорается новый спор Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на новость о том, что Великобритания не станет ослаблять карантинные меры для участников Гран При, которые приедут в Сильверстоун из Австрии.

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 364

Технологии Разработка новой спутниковой группировки «Гонец» началась в России Разработка включает в себя гораздо большее количество спутников, поэтому всю группировку выведут на орбиту, учитывая при этом возможность в дальнейшем ее планово пополнять, говорится на сайте Роскосмоса, куда входит "Гонец". 16

Футбол У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат. 3

Технологии Как видеосервисы обеспечат оригинальный контент после самоизоляции Игроки рынка взяли курс на пополнение библиотек оригинальным контентом, что в значительной мере изменит и планы продакшен-студий: будучи ориентированными на ТВ, они станут поставщиками фильмов и сериалов для OTT-среды.

Происшествия Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью. 17

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 1,1K