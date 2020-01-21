Экономика
Эксперт Северо-ЗападРоссия увеличила отрыв от Китая в рейтинге мировых запасов золота
В течение минувшего года Центробанк РФ регулярно закупал монетарное золото, увеличив его запасы на 159 тонн до 2270,5 тонны. Китай также пополнял резервы, суммарно закупив около 100 тонн драгметалла. В конце 2019 года суммарные золотые запасы КНР достигли 1948 тонн.
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с чего всё началось
На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн). Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США — 8133,5 тонны, у Германии — около 3370 тонн.РИА Новостивчера в 19:40
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