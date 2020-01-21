Экономика

Эксперт Северо-ЗападЭксперт Северо-ЗападРоссия увеличила отрыв от Китая в рейтинге мировых запасов золота

В течение минувшего года Центробанк РФ регулярно закупал монетарное золото, увеличив его запасы на 159 тонн до 2270,5 тонны. Китай также пополнял резервы, суммарно закупив около 100 тонн драгметалла. В конце 2019 года суммарные золотые запасы КНР достигли 1948 тонн.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось

Россия укрепила позицию в рейтинге мировых золотых запасов

На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн). Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США — 8133,5 тонны, у Германии — около 3370 тонн.
РИА Новостивчера в 19:40

Подробнее о событии

Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

Российская газетавчера в 19:38

Россия укрепила позицию в рейтинге мировых золотых запасов

ПРАЙМвчера в 19:25

Банк России за 2019 год купил 158,6 тонны золота

Вестник золотопромышленникавчера в 08:08

ЦБ рассказал о золотовалютных резервах России

RT на русскомвчера в 10:13

Банк России в 2019 году снизил объемы покупки золота

Finam.Ruвчера в 08:38

Центробанк в 2019 году сократил закупки золота в 1,7 раза

Финмаркетвчера в 08:34

Россия сохранила пятое место в рейтинге мировых золотых запасов

REGNUMвчера в 20:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
Здоровье

Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Национальная служба новостей 07:03
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию об аренде Кокорина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
RT на русском 10:56
Политика

В России сменится министр просвещения

Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.
Lenta.ru 06:23
Шоу-бизнес

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

ТАСС 10:15
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Происшествия

Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.
РИА Новости 10:27
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Политика

Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 07:37
Политика

Законопроект о поправках в Конституцию внесён в Госдуму

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию.
Волжский.ру 00:26
Политика

Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки

Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Lenta.ru 04:19
Общество

Ресин заявил об ошибках при сносе гостиницы «Россия»

Власти Москвы поторопились со сносом гостиницы «Россия», это было ошибкой, заявил в интервью «РБК Недвижимость» бывший руководитель московского Стройкомплекса Владимир Ресин.
РБК 10:47
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 19 января в 12:53
Общество

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств и коллекторов на территории России.
RT на русском 02:48
Армия и оружие

В ЛНР заявили о потерях украинских силовиков при попытке занять серую зону

В результате неудачной попытки занять серую зону погиб один украинский силовик, еще пятеро получили ранения, заявил военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Взгляд.ру 10:47
Энергетика

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
RT на русском 08:51
Биатлон

Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.
Pravda.Ru 04:59
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Адмирал» со счетом 2:0. Голы забили Дмитрий Кугрышев и Никита Сошников.
Спорт-Экспресс 11:19
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники

Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Актуальные Новости 10:01
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru 09:33
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Ведущий онколог клиники «24/7» Вадим Гутник в эфире НСН раскритиковал заявления немецких ученых о причинах возникновения онкологических заболеваний.
Национальная служба новостей 11:29
Происшествия

В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек

В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Происшествия

Невестка Хрущева скончалась в Москве

Невестка Никиты Хрущева Галина Шумова скончалась в Москве на 86-м году жизни, передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 января.
Известия 10:48
Армия и оружие

Генерал ВСУ сказал, почему не был открыт огонь по отходящей колонне Гиркина

Генштаб Украины имел в своем распоряжении координаты отходящей колонны ополченцев во главе с Игорем Гиркиным, однако приказа открыть огонь не последовало.
Красная весна 19 января в 15:19
Происшествия

Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Общество

Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта

Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля — начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Красная весна 06:13
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили 19 января в 23:04
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное