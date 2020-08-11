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РБК
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе — июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).
РБК01:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Поставки нефтепродуктов в США из России достигли максимума за 16 лет

Телеканал 360°02:29
Ёлдаш

Россия стала продавать все больше нефти для США

Ёлдаш02:27
Газета.Ru

Россия направила США рекордное количество нефтепродуктов

Газета.Ru02:06
Экономика сегодня

Экспорт нефтепродуктов из России в США вырос до максимума за 16 лет

Экономика сегодня02:19
Daily Storm

РБК: Россия поставила США рекордное количество нефтепродуктов за 16 лет

Daily Storm02:05
Московский Комсомолец

Россия начала поставлять нефтепродукты в США в рекордных объемах

Московский Комсомолец01:44
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

РБК01:00

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву
Metaratingsвчера в 12:20
1

Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия в Донбассе оказали сильное влияние на менталитет местных жителей и привели к формированию у них "языка войны", рассказала РИА "Новости" старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
Газета.Ru21:26
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«Ъ»: «Почта России» вернулась к идее создания собственной авиакомпании

По мнению экспертов, идея создания собственной авиакомпании может быть оправданной, поскольку хоть пандемия и вызвала масштабный кризис на авиарынке, именно в его грузовом сегменте сформировался серьезный дефицит мощностей, пишет "Ъ".
ТАСС01:55

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
2,9K

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
1,6K

Опубликованы переговоры арбитров и VAR на матче «Спартака» и «Сочи»

Появилась запись переговоров арбитра Василия Казарцева и VAR на матче первого тура чемпионата РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", завершившемся скандальной ничьей (2:2). Её показал телеканал "Матч ТВ" во время специального эфира, посвящённого игре.
Life.ru19:30

Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08

Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Lenta.ru23:35
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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