Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе — июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).
РБК01:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в США до рекордных значений

Коммерсантъ04:12
Московский Комсомолец

Россия начала поставлять нефтепродукты в США в рекордных объемах

Московский Комсомолец01:44
Телеканал 360°

Поставки нефтепродуктов в США из России достигли максимума за 16 лет

Телеканал 360°02:29
Ёлдаш

Россия стала продавать все больше нефти для США

Ёлдаш02:27
Газета.Ru

Россия направила США рекордное количество нефтепродуктов

Газета.Ru02:06
Newvz.ru

РФ в рекордных объёмах стала поставлять нефтепродукты американцам

Newvz.ru03:21
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

РБК01:00

В Сибири и Поволжье начались учения с участием 12 тысяч человек

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в четырёх регионах Сибири и Поволжья начались двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий ЦВО.
В Сибири и Поволжье начались учения с участием 12 тысяч человек
RT на русскомвчера в 04:18

Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
1,8K

СК Белоруссии напомнил об уголовной ответственности за беспорядки

Следственный комитет Белоруссии (СК) призвал жителей республики не поддаваться на провокации организаторов протестов и напомнил об уголовной ответственности, которая последует за подобными действиями.
РБК03:45
3

МИД Германии заявил о важности отношений с Россией

Накануне российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Германия борется за «Северный поток – 2». По его словам, в проект газопровода немецкими фирмами вложены миллиарды долларов, а также «Северный поток – 2» сможет обеспечить Германии роль одного из самых важных газораспределительных центров в Европе.
Известия03:12

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
368

Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
385