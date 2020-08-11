Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет
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На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).В источнике
С чего всё началось
Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет
На Соединенные Штаты в январе — июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).
РБК01:00
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