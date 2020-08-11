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РБК
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе — июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).
РБК01:00
Подробнее о событии
ПолитРоссия

Россия наращивает поставки нефтепродуктов в США

ПолитРоссия02:31
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

РБК01:00
Ёлдаш

Россия стала продавать все больше нефти для США

Ёлдаш02:27
Экономика сегодня

Экспорт нефтепродуктов из России в США вырос до максимума за 16 лет

Экономика сегодня02:19
Газета.Ru

Россия направила США рекордное количество нефтепродуктов

Газета.Ru02:06
Московский Комсомолец

Россия начала поставлять нефтепродукты в США в рекордных объемах

Московский Комсомолец01:44
Телеканал 360°

Поставки нефтепродуктов в США из России достигли максимума за 16 лет

Телеканал 360°02:29

В российской многоэтажке потолок обрушился на ребенка

Здание не ремонтировалось на протяжении 20 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные российской общественной организации «Гражданский патруль» ЧП произошло в многоэтажке на улице Тургенева — это здание бывшего общежития.
Lenta.ru02:40
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Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь – июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятым в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб).
Ведомости01:18
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Lenta.ru23:35
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В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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