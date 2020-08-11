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РБК
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе — июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).
РБКвчера в 01:00
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News.ru

Американцы любят нашу нефть: Россия нарастила экспорт до рекорда за 16 лет

News.ruвчера в 14:08
Rambler News Service

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекордного уровня

Rambler News Serviceвчера в 05:18
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

РБКвчера в 01:00
Телеканал 360°

Поставки нефтепродуктов в США из России достигли максимума за 16 лет

Телеканал 360°вчера в 02:29
Газета.Ru

Россия направила США рекордное количество нефтепродуктов

Газета.Ruвчера в 02:06
Московский Комсомолец

Россия начала поставлять нефтепродукты в США в рекордных объемах

Московский Комсомолецвчера в 01:44
Коммерсантъ

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в США до рекордных значений

Коммерсантъвчера в 04:12

Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии
Народные новостивчера в 06:27
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Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен выбором сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов, напомнив, что она слабо выступила во время праймериз Демократической партии.
РИА Новости18:10
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Банки обеспокоены проверкой ФНС счетов клиентов

По словам начальника правового управления АБР Сергея Клименко, резкая активизация налоговых органов началась после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных до 30 июня включительно.
ЦДИ ПО10 августа в 12:58
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заявил, что в фонд уже поступил запрос на 1 миллиард доз вакцины.
Live24вчера в 12:11
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Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ruвчера в 09:52
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Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил на совещании, что учебный год в российских вузах стартует как обычно 1 сентября, но студентов-иностранцев допустят к занятиям только после двухнедельного карантина с проведением обследования на коронавирус.
Интерфаксвчера в 06:08
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