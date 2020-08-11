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РБК
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе — июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).
РБК01:00
Подробнее о событии
Rambler News Service

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекордного уровня

Rambler News Service05:18
Коммерсантъ

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в США до рекордных значений

Коммерсантъ04:12
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

РБК01:00
Телеканал 360°

Поставки нефтепродуктов в США из России достигли максимума за 16 лет

Телеканал 360°02:29
Газета.Ru

Россия направила США рекордное количество нефтепродуктов

Газета.Ru02:06
Московский Комсомолец

Россия начала поставлять нефтепродукты в США в рекордных объемах

Московский Комсомолец01:44
Newvz.ru

РФ в рекордных объёмах стала поставлять нефтепродукты американцам

Newvz.ru03:21

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Адвокат Мамаева готов защищать Широкова, если будет возбуждено дело

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказался о возможном наказании для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего на судью во время матча любительских команд.
Чемпионат04:26

Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45
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Ограничения для медучреждений сняли в Коми

По всей территории Коми возобновляются: работа взрослых и детских поликлиник, в том числе наркологического, психоневрологического, врачебно-физкультурного диспансеров; работа дневных стационаров при поликлиниках для всех категорий граждан; все виды профилактических осмотров детей в амбулаторно-поликлинических условиях; работа диагностических центров; работа женских консультаций.
КомиОнлайн05:19
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Как Навальному удалось избежать ответственности за драку с применением оружия в 2007 году

Драка у ночного клуба в центре Москвы, стрельба в упор и окровавленное лицо потерпевшего, оскорблённого по национальному признаку: RT публикует уникальные материалы о том, как Алексею Навальному удалось избежать суда за хулиганство с применением оружия в 2007 году.
RT на русском03:02
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