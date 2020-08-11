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РБК
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе — июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).
РБК01:00
Подробнее о событии
Rambler News Service

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекордного уровня

Rambler News Service05:18
Телеканал 360°

Поставки нефтепродуктов в США из России достигли максимума за 16 лет

Телеканал 360°02:29
Newvz.ru

РФ в рекордных объёмах стала поставлять нефтепродукты американцам

Newvz.ru03:21
Коммерсантъ

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в США до рекордных значений

Коммерсантъ04:12
Газета.Ru

Россия направила США рекордное количество нефтепродуктов

Газета.Ru02:06
Московский Комсомолец

Россия начала поставлять нефтепродукты в США в рекордных объемах

Московский Комсомолец01:44
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

РБК01:00

Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ruвчера в 08:58
2,2K

Ограничения для медучреждений сняли в Коми

По всей территории Коми возобновляются: работа взрослых и детских поликлиник, в том числе наркологического, психоневрологического, врачебно-физкультурного диспансеров; работа дневных стационаров при поликлиниках для всех категорий граждан; все виды профилактических осмотров детей в амбулаторно-поликлинических условиях; работа диагностических центров; работа женских консультаций.
КомиОнлайн05:19
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
204

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Раскрыты побочные эффекты зарегистрированной вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может вызвать побочные эффекты в первые два дня после ее применения, при этом они пройдут в течение следующих трех дней, говорится в инструкции к вакцине, опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств.
Rambler News Service05:30