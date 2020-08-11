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РБК
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе — июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).
РБК01:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

США закупили рекордный объем российских нефтепродуктов

Lenta.ru06:05
News.ru

Поставки нефтепродуктов из России в США стали рекордными за 16 лет

News.ru05:35
Коммерсантъ

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в США до рекордных значений

Коммерсантъ04:12
Телеканал 360°

Поставки нефтепродуктов в США из России достигли максимума за 16 лет

Телеканал 360°02:29
Газета.Ru

Россия направила США рекордное количество нефтепродуктов

Газета.Ru02:06
Московский Комсомолец

Россия начала поставлять нефтепродукты в США в рекордных объемах

Московский Комсомолец01:44
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

РБК01:00

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
Ведомости07:28
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Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
RT на русском12:01
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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Сканер отпечатков пальцев смартфона Xiaomi использовали как камеру

Часто бывает так, что пользователи смартфонов вовсе не подозревают, насколько сложными и чувствительными во всех смыслах являются их гаджеты, хотя подэкранные сканеры отпечатков пальцев для смартфонов уже давно стали мейнстримом — даже в среднем ценовом сегменте и, по сути, не вызывают «заполярных» удивлений.
Лезги газет18:28
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