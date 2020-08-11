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РБК
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе — июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).
РБК01:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

США закупили рекордный объем российских нефтепродуктов

Lenta.ru06:05
News.ru

Поставки нефтепродуктов из России в США стали рекордными за 16 лет

News.ru05:35
Московский Комсомолец

Россия начала поставлять нефтепродукты в США в рекордных объемах

Московский Комсомолец01:44
Телеканал 360°

Поставки нефтепродуктов в США из России достигли максимума за 16 лет

Телеканал 360°02:29
Газета.Ru

Россия направила США рекордное количество нефтепродуктов

Газета.Ru02:06
Коммерсантъ

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в США до рекордных значений

Коммерсантъ04:12
РБК

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

РБК01:00

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Минск, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM После массовых протестов в Минске и блокировке движения транспорта на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
REGNUM06:51
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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства", - сказано в сообщении.
ТАСС06:38
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Володин призвал проверить стоимость оборудования для новой школы

Председатель Госдумы дал поручение проверить стоимость оборудования в Приволжском и выяснить, почему так завышены цены. ⠀ Также стоимость квадратного метра строительства здесь больше, чем в том же Предуниверсарии.
АиФ Саратов06:20

Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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