Экономика
Вести.RuРоссия увеличила вложения в американские госбумаги
На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США. Всего Россия закупила этих ценных бумаг на 11 миллиардов 491 миллион долларов.
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В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известия05:37
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