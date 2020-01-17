с чего всё началось

На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США. Всего Россия закупила этих ценных бумаг на 11 миллиардов 491 миллион долларов.

Политика Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины после того, как подал прошение об отставке на имя президента.

Спорт ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

Шоу-бизнес Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выписалась из роддома На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.

Общество В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.

Общество Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".

Экономика Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.

Политика Медведев объявил об отставке правительства РФ Решение связано с предложенными президентом поправками в Конституцию Правительство России в полном составе уходит в отставку, объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время встречи президента Владимира Путина с кабмином, сообщает ТАСС.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Общество Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.

Футбол Федун прокомментировал процесс передачи «Спартака» болельщикам Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил РИА Новости, что вопрос передачи клуба болельщикам прорабатывается, схема будет отработана до конца года.

Наука Выявлены цели для изучения новых методов лечения шизофрении Британские ученые смогли определить низкие уровни белка в связях между нейронами у живых пациентов с шизофренией, что обеспечит других исследователей целями для более детального изучения новых методов борьбы с этим заболеванием.

Общество Tilda объяснила блокировку сайта о «ростовском деле» После блокировки сайта о «ростовском деле» к Tilda обратились его владельцы и в течение часа он был разблокирован, утверждается в сообщении.