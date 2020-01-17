Финансы
BFM.ruРоссия увеличила вложения в госбумаги США
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия четвертый месяц подряд увеличивает вложения в американские ценные бумаги
Комсомольская правда03:26
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Политика
Лавров планирует принять участие в конференции по Ливии в Берлине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.
Происшествия
Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой
Экономика
ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей
Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
Политика
Премьер Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Хоккей
Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
Политика
Путин назначил Мишустина новым премьер-министром
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
Евкуров проверил состояние полигона Успеновский на Сахалине
Евкуров проверил учебно-тактическое поле, танкодром с автодромом, войсковое стрельбище, танковую директрису, директрису боевых машин, вододром полигона Успеновский и размещение батальонной тактической группы в полевых условиях.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Армия и оружие
Израиль нанес удары по целям ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Общество
В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки
Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Космос
Маск назвал трагедией создаваемую NASA сверхтяжелую ракету
Разрабатываемая NASA ракета-носитель сверхтяжёлого класса SLS для полётов к Луне является трагедией, уверен основатель компании SpaceX Илон Маск.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Общество
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
Общество
Основатель «Крошки-Картошки» продал 50% бизнеса
Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошка-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров.
Политика
США подписали первую часть торговой сделки с Китаем
Происшествия
ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье
На записи видно, как на территорию цеха врываются сотрудники ФСБ и надевают наручники на находящихся там людей.
Киберспорт
Семь частей Call of Duty вошли в топ-10 самых продаваемых игр десятилетия в США
В топ-10 самых продаваемых игр десятилетия в США вошли семь разных частей серии Call of Duty.
Технологии
Такую Sony PlayStation 5 мы можем увидеть на полках магазинов
В сети уже несколько раз появлялись рендеры и снимки игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако они показывали комплект для разработчиков, дизайн которого сильно отличается от того, что мы увидим на полках магазинов.
Единоборства
Глава UFC озвучил условия матча-реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор получит желанный матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если победит в бою с Дональдом Серроне.
Политика
Пушков оценил высказывание Саркози про Россию
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с участием России.
Здоровье
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.