Финансы

BFM.ruBFM.ruРоссия увеличила вложения в госбумаги США

Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

ТАСС01:01

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

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Россия увеличила вложения в госдолг США

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Россия увеличила вложения в американский госдолг

Российская газета02:29

Россия нарастила вложения в госдолг США

Взгляд.ру01:10

Россия четвёртый месяц увеличивает вложения в американские гособлигации

News.ru01:24

Россия четвертый месяц подряд увеличивает вложения в американские ценные бумаги

Комсомольская правда03:26
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REGNUM 03:46
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Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой

Вести.Ru вчера в 23:45
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Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
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Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
РИА Новости 03:51
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Путин назначил Мишустина новым премьер-министром

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ТК Звезда 02:19
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Армия и оружие

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Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Общество

В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки

Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
РИА Новости 02:32
Космос

Маск назвал трагедией создаваемую NASA сверхтяжелую ракету

Разрабатываемая NASA ракета-носитель сверхтяжёлого класса SLS для полётов к Луне является трагедией, уверен основатель компании SpaceX Илон Маск.
Московский Комсомолец 03:36
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Армия и оружие

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Гаджеты

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

РИА Новости 03:07
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Общество

В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Основатель «Крошки-Картошки» продал 50% бизнеса

Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошка-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров.
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Политика

США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

REGNUM вчера в 00:15
Происшествия

ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

На записи видно, как на территорию цеха врываются сотрудники ФСБ и надевают наручники на находящихся там людей.
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Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о маткапитале и «быдле»

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Киберспорт

Семь частей Call of Duty вошли в топ-10 самых продаваемых игр десятилетия в США

В топ-10 самых продаваемых игр десятилетия в США вошли семь разных частей серии Call of Duty.
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Происшествия

Банда сутенёров предстанет перед судом в Омске

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Такую Sony PlayStation 5 мы можем увидеть на полках магазинов

В сети уже несколько раз появлялись рендеры и снимки игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако они показывали комплект для разработчиков, дизайн которого сильно отличается от того, что мы увидим на полках магазинов.
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Ирландский боец Конор Макгрегор получит желанный матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если победит в бою с Дональдом Серроне.
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Политика

Пушков оценил высказывание Саркози про Россию

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с участием России.
РИА Новости вчера в 18:12
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В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС 15 января в 21:32
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