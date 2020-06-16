Финансы
ТАССРоссия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Минфина США.
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Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Политика
Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
Свободная Пресса 08:58
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Авто
Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа
Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
Pnzdrive 03:02
Спорт
Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК вчера в 06:44
Авто
Ферстаппен заказал у «Феррари» спорткар за € 1,6 млн
Пилоту «Ред Булл» придётся серьёзно раскошелиться, так как ориентировочная стоимость спорткара составляет 1,6 млн евро, утверждает GPBlog.
Чемпионат 02:14
Общество
На БАМе 1034 семьи получили новое жилье взамен аварийного
В новое жильё переехали 1034 семьи, рассказала временно исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, сообщает 15 июня 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 05:15
Футбол
Левандовски: «Не думаю о „Золотом мяче“, но верю, что все возможно»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче».
Sport24.ru 19:21
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Наука
Найден способ защиты от коронавируса в кишечнике
Lenta.ru 04:48
Политика
Депутат заступился за Киркорова, который снял ролик про десантников
Московский Комсомолец 19:09
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 15:31
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков
I have even got hot A post shared by Elizaveta Tuktamysheva (@ liza_tuktik) on Jun 15, 2020 at 6:28am PDT Ранее Туктамышева выразила готовность раздеться для мужского журнала, отметив, что съёмку можно сделать красивой, а не пошлой.
Metaratings 12:56
Общество
Точку в борьбе с COVID ставить рано, но перелом произошел
На сайте Стопкоронавирус.рф появилась карта, где можно увидеть, на каком этапе снятия ограничений находится тот или иной регион страны.
Вести.Ru вчера в 13:14
Политика
Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября
Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ 11:19
Кино
Universal возобновит съёмки нового «Мира Юрского периода» в июле
Universal уже на этой неделе просит начать подготовку к возвращению на работу, в частности – создание протоколов безопасности от вируса.
Evo-rus.com 11:36
Армия и оружие
Украина нашла способ дать достойный отпор «агрессии» России
Власти Украины нашли способ дать достойный отпор «агрессии» России.
Актуальные Новости 11:54
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Происшествия
В Солнечном с балкона многоэтажки выпал ребенок
Вчера, 15 июня, по пр. 60 лет образования СССР с 8 этажа выпал малыш.
ТВ-Енисей 21:45
Политика
Трамп анонсировал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп во вторник представит исполнительный указ о реформе полиции на фоне растущих призывов к действиям после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
Интерфакс 21:38
Происшествия
Подозреваемый в похищении сына Скрыпника адвокат Гладилин арестован
В пресс-службе Солнечногорского городского суда сообщили о решении отправить подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына правозащитника Константина Скрыпника адвоката Эдуарда Гладилина в СИЗО.
Московский Комсомолец 16:24
Хоккей
«Вашингтон» изменил логотип в твиттере в поддержку ЛГБТ-сообщества
«Вашингтон» изменил картинку в профиле твиттера. Новый юзерпик выражает поддержку ЛГБТ-сообществу.
Sports.ru 16:11
Технологии
Новый интерфейс получит Sony PlayStation 5
Несколько дней назад, наш портал писал о долгожданном дебюте новой приставки Sony PlayStation 5. Компания организовала специальное мероприятие в онлайн-режиме, где показала новинку и анонсировала игры.
ГЛАС.RU 09:33