Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Минфина США.

Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое

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