Финансы
Lenta.ruРоссия увеличила вложения в американские гособлигации
Россия увеличила вложения в американские гособлигации на 80 процентов. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов, передает РИА Новости. На данный момент сумма вложений составляет 6,85 миллиардов долларов.
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Политика
Путин в разговоре с Вучичем подтвердил визит в Белград
Как сообщает администрация сербского президента, Путин подтвердил, что прилетит в Белград на церемонию освящения храма Святого Саввы.
Московский Комсомолец 12:48
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Общество
В отношении Навального возбудили дело о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении политика Алексея Навального, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 12:15
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, об этом свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.
Ведомости 20:14
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Авто
Курганский мэр ездит на машине компании из соседнего региона. Инсайд
Жители села Целинное в Курганской области провели расследование, и установили, что глава района Иван Светличный ездит на автомобиле, который принадлежит свердловской компании.
URA.Ru вчера в 22:48
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета 18:37
Спорт
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.
Metaratings вчера в 07:27
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла избившую в лифте внучку женщину
Полицейские в Красноярске установили местонахождение женщины, которая избила свою малолетнюю внучку в лифте.
Известия 19:12
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Происшествия
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
Политика
В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram
Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Российская газета 04:51
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Общество
Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией».
Известия 19:56
Футбол
«Боюсь, протесты перерастут в нечто масштабное». Известный английский тренер — о беспорядках в Лондоне
Спорт-Экспресс 01:15
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
Общество
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса, характерный именно для этой страны.
Lenta.ru 19:06
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Происшествия
В Якутске от гендиректора стройфирмы пострадали более 100 дольщиков
Свыше 100 дольщиков потеряли крупную сумму денег из-за действий генерального директора фирмы "Монолит-Строй" в Якутске, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
РИА Новости 10:56
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Лос-Гатос, США, 15 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.
REGNUM 08:55
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Общество
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади».
Lenta.ru 14:39
Космос
Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент
Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ 11:32