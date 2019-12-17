Вложения России в государственные облигации США в октябре увеличились на 622 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Министерства финансов.

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