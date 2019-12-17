Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия увеличила вложения в американские облигации

Вложения России в государственные облигации США в октябре увеличились на 622 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Министерства финансов.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
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Помимо штрафа, пенсионер может быть привлечен к исправительным работам, либо получить лишение свободы на срок до двух лет.
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Евросоюз высказал глубокое разочарование итогами завершившейся в Мадриде 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) и выразил надежду, что в следующем году на форуме в Глазго все же будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.
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