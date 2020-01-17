Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия увеличила вложения в госбумаги США

Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
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Россия нарастила вложения в госдолг США

Взгляд.ру01:10

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

РБК04:06

Россия увеличила вложения в американский госдолг

Российская газета02:29

Россия увеличила вложения в госдолг США

Rambler News Service01:15

Россия крупно вложилась в госдолг США

Lenta.ru04:23

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

ТАСС01:01

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Интерфакс00:14
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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

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Встреча завершилась со счётом 5:2. В составе «Вашингтона» хет-трик оформил капитан команды Александр Овечкин.
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
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ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

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Регулярный секс может задерживать менопаузы у женщин.
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Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
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«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
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В Москве дадут салют в честь освобождения Варшавы

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Volkswagen назвал дату дебюта нового Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI восьмого поколения будет представлен на автосалоне в Женеве в марте.
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Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию

Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.
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В сети появился новый тизер Baldur’s Gate 3

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
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В аэропорту Шереметьево заработали курилки

В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
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Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, выпустил новый альбом без предварительного анонса.
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Экономика

Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии

Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
РБК вчера в 23:00
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Лавров сообщил об участии России в конференции по Ливии в Берлине

Россия примет участие в конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине.
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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

РБК вчера в 22:08
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Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
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Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA

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Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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В ваныкинскую больницу купили дорогое оборудование для операций

Ежегодно в ваныкинской больнице выполняется около двух тысяч операций, из них половина – лапароскопическим методом.
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В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал вредные для смартфона приложения.
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