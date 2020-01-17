Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Политика Госдума дала согласие назначить Мишустина председателем правительства В четверг, 16 января, Госдума согласовала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Политика Гончарук заявил о работе украинского правительства в штатном режиме «Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать», — цитирует его «РИА Новости».

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Политика Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.

Армия и оружие Евкуров проверил состояние полигона Успеновский на Сахалине Евкуров проверил учебно-тактическое поле, танкодром с автодромом, войсковое стрельбище, танковую директрису, директрису боевых машин, вододром полигона Успеновский и размещение батальонной тактической группы в полевых условиях.

Политика «Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.