Экономика
BFM.ruРоссия увеличила вложения в госбумаги США
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
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Политика
Госдума дала согласие назначить Мишустина председателем правительства
В четверг, 16 января, Госдума согласовала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Политика
Гончарук заявил о работе украинского правительства в штатном режиме
«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать», — цитирует его «РИА Новости».
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Нью-Джерси» благодаря хет-трику Овечкина
Встреча завершилась со счётом 5:2. В составе «Вашингтона» хет-трик оформил капитан команды Александр Овечкин.
Кино
Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим голливудским актером
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Наука
Регулярные занятия сексом могут задержать менопаузу
Регулярный секс может задерживать менопаузы у женщин.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Авто
Volkswagen назвал дату дебюта нового Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI восьмого поколения будет представлен на автосалоне в Женеве в марте.
Политика
Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию
Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.
Игры
В сети появился новый тизер Baldur’s Gate 3
Larian Studios опубликовала новый тизер Baldur's Gate 3. Полуминутный ролик начался с призыва вернуться во Врата Балдура.
Армия и оружие
Евкуров проверил состояние полигона Успеновский на Сахалине
Евкуров проверил учебно-тактическое поле, танкодром с автодромом, войсковое стрельбище, танковую директрису, директрису боевых машин, вододром полигона Успеновский и размещение батальонной тактической группы в полевых условиях.
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Общество
В аэропорту Шереметьево заработали курилки
В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, выпустил новый альбом без предварительного анонса.
Экономика
Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Политика
Лавров сообщил об участии России в конференции по Ливии в Берлине
Россия примет участие в конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине.
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Космос
Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Здоровье
В ваныкинскую больницу купили дорогое оборудование для операций
Ежегодно в ваныкинской больнице выполняется около двух тысяч операций, из них половина – лапароскопическим методом.
Гаджеты
В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал вредные для смартфона приложения.