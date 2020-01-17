Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия вновь увеличила вложения в госбумаги США

Россия увеличила вложения в госбумаги США до $11,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Уточняется, что в ноябре 2019 года Россия увеличила инвестиции в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) на $796 млн.
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Россия крупно вложилась в госдолг США

Lenta.ru04:23

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

РБК04:06

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

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Взгляд.ру01:10

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

ТАСС01:01

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Российская газета02:29
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Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

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Рейтинг одобрения президента РФ Владимира Путина гражданами России буквально на один день вырос на 3%. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.
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В Шереметьево заработали первые курилки

Помещения для курения заработали в некоторых бизнес-залах аэропорта Шереметьево.
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Десятилетнюю девочку, которая накануне пропала в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РБК вчера в 22:08
Политика

Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампу

Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа.
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В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены

В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.
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Лавров отметил важность конференции по Ливии в Берлине

По словам Лаврова, Россия с самого начала поддержала конференцию по Ливии в Берлине, и она также примет участие в ее проведении.
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Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

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Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
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Спорт

ПКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы об участии в качестве одной из сторон в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.
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РИА Новости вчера в 21:50
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Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж

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Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
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Правительство России подало в отставку в полном составе

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Калининградские продукты представят на престижной выставке в Берлине

Калининградские агропромышленные предприятия примут участие в международной выставке «Золотая неделя» - престижном агропродовольственном форуме пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

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Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию

Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.
Lenta.ru 05:01
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