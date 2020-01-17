Россия увеличила вложения в госбумаги США до $11,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Уточняется, что в ноябре 2019 года Россия увеличила инвестиции в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) на $796 млн.

Общество Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Сергей Лавров ответил на вопрос Дождя о гибели журналистов в ЦАР Корреспондент Дождя Василий Полонский задал министру вопрос о статусе расследования убийства российских журналистов в ЦАР, а также о том, насколько достоверна информация об уничтожении вещественных доказательств по этому делу правоохранительными органами ЦАР.

Политика Рейтинг Путина вырос после оглашения послания ФС — ВЦИОМ Рейтинг одобрения президента РФ Владимира Путина гражданами России буквально на один день вырос на 3%. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Общество В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.

Политика Лавров отметил важность конференции по Ливии в Берлине По словам Лаврова, Россия с самого начала поддержала конференцию по Ливии в Берлине, и она также примет участие в ее проведении.

Политика Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.

Политика Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.

Спорт ПКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы об участии в качестве одной из сторон в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

Общество Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж За последний год спортсменка не первый раз решается на кардинальные изменения во внешности, однако до этого она экспериментировала с цветом.

Гаджеты Real Graphene запустила производство графеновых аккумуляторов Недавно компания уже приступила к производству графеновых аккумуляторов, а некоторые производители уже начали их тестировать.

Армия и оружие На Северном Кавказе за 2019 год ликвидировали 26 террористов Командующий ОГВ генерал-лейтенант Василий Федорук сообщил на рабочем совещании в штабе Северо-Кавказского округа Росгвардии, что за прошлый год военные нейтрализовали вместе с оперативниками ФСБ 26 человек, которые являлись участниками ячеек террористов.