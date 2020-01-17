Экономика
RT на русскомРоссия вновь увеличила вложения в госбумаги США
Россия увеличила вложения в госбумаги США до $11,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Уточняется, что в ноябре 2019 года Россия увеличила инвестиции в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) на $796 млн.
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Происшествия
Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой
В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Общество
Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей
Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос Дождя о гибели журналистов в ЦАР
Корреспондент Дождя Василий Полонский задал министру вопрос о статусе расследования убийства российских журналистов в ЦАР, а также о том, насколько достоверна информация об уничтожении вещественных доказательств по этому делу правоохранительными органами ЦАР.
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Политика
Правительство Украины продолжит работать в штатном режиме — Гончарук
Правительство Украины будет работать как обычно, пока президент страны Владимир Зеленский не примет решения об отставке главы правительства Алексея Гончарука.
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Политика
Рейтинг Путина вырос после оглашения послания ФС — ВЦИОМ
Рейтинг одобрения президента РФ Владимира Путина гражданами России буквально на один день вырос на 3%. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.
Общество
В Шереметьево заработали первые курилки
Помещения для курения заработали в некоторых бизнес-залах аэропорта Шереметьево.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая накануне пропала в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
Политика
Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампу
Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Общество
В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены
В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.
Политика
Лавров отметил важность конференции по Ливии в Берлине
По словам Лаврова, Россия с самого начала поддержала конференцию по Ливии в Берлине, и она также примет участие в ее проведении.
Политика
Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян
Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
Политика
Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов
Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Спорт
ПКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы об участии в качестве одной из сторон в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж
За последний год спортсменка не первый раз решается на кардинальные изменения во внешности, однако до этого она экспериментировала с цветом.
Политика
Правительство России подало в отставку в полном составе
Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.
Общество
Калининградские продукты представят на престижной выставке в Берлине
Калининградские агропромышленные предприятия примут участие в международной выставке «Золотая неделя» - престижном агропродовольственном форуме пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства.
Гаджеты
Real Graphene запустила производство графеновых аккумуляторов
Недавно компания уже приступила к производству графеновых аккумуляторов, а некоторые производители уже начали их тестировать.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Армия и оружие
На Северном Кавказе за 2019 год ликвидировали 26 террористов
Командующий ОГВ генерал-лейтенант Василий Федорук сообщил на рабочем совещании в штабе Северо-Кавказского округа Росгвардии, что за прошлый год военные нейтрализовали вместе с оперативниками ФСБ 26 человек, которые являлись участниками ячеек террористов.
Политика
Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию
Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.