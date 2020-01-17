Финансы

BFM.ruBFM.ruРоссия увеличила вложения в госбумаги США

Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

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Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

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Россия увеличила вложения в госдолг США

Rambler News Service01:15

Россия увеличила вложения в американский госдолг

Российская газета02:29

Россия нарастила вложения в госдолг США

Взгляд.ру01:10

Россия четвёртый месяц увеличивает вложения в американские гособлигации

News.ru01:24

Россия четвертый месяц подряд увеличивает вложения в американские ценные бумаги

Комсомольская правда03:26
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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

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Хоккей

Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
РИА Новости 03:51
Политика

Путин внес в Думу законопроект о должности зампредседателя Совбеза

Напомним, что ранее Владимир Путин ввел своим указом должность зампредседателя СБ РФ и назначил на этот пост бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Общество

В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Юрий Находкин получил паспорт Мальты

Русский Запад 15 января в 08:40
Общество

Мэрия Москвы готова потратить еще два миллиарда рублей на внедрение системы распознавания лиц

По данным Коммерсанта, объявлен тендер на поставку оборудования обработки видеоданных на транспорте.
Эхо Москвы 02:29
Экономика

Готовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
РБК вчера в 21:00
Политика

Премьер Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
РИА Новости 02:54
Происшествия

ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
RT на русском 02:24
Музыка

Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Rambler News Service 02:16
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Космос

Ровер «Марс-2020» получит официальное имя в марте

Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года.
ТАСС Наука 14 января в 05:50
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ вчера в 09:02
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 09:47
Киберспорт

Семь частей Call of Duty вошли в топ-10 самых продаваемых игр десятилетия в США

В топ-10 самых продаваемых игр десятилетия в США вошли семь разных частей серии Call of Duty.
CyberSport.ru 00:50
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Политика

Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН

В конце декабря сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.
RT на русском 03:37
Общество

Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
Pravda.Ru вчера в 01:42
Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина

КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.
РБК вчера в 04:50
Политика

«Мозговой центр коллектива». Как учился Мишустин в МГТУ «Станкин»

Москва 24 вчера в 15:44
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Mail.ru обогнала владельцев Angry Birds по доходам от приложений

В рейтинге за 2019 год российская компания обогнала создателей Angry Birds, сообщил РБК.
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Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

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Происшествия

Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
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Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение

RT на русском вчера в 23:44
Армия и оружие

Генерал армии США: Учения «Защитник-2020» не направлены против России

Военные учения "Защитник-2020" (Defender 2020) не направлены против России.
Международная жизнь 15 января в 04:51
Происшествия

В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда

Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
РИА Новости 15 января в 23:53
Общество

В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки

Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
РИА Новости 02:32
Происшествия

Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой

Вести.Ru вчера в 23:45
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