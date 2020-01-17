Финансы
BFM.ruРоссия увеличила вложения в госбумаги США
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
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Россия четвертый месяц подряд увеличивает вложения в американские ценные бумаги
Комсомольская правда03:26
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В топ-10 самых продаваемых игр десятилетия в США вошли семь разных частей серии Call of Duty.
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КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение
Армия и оружие
Генерал армии США: Учения «Защитник-2020» не направлены против России
Военные учения "Защитник-2020" (Defender 2020) не направлены против России.
Происшествия
В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Общество
В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки
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