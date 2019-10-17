Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
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Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
В Раде появилось межфракционное объединение «Кубань»
Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Шоу-бизнес
Перенесшей операцию Анастасии Заворотнюк стало лучше
Актриса удачно перенесла операцию, поэтому она выписалась из клиники и сейчас находится в реабилитационном центре.
Территория новостей 02:45
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Напомним, что Дарья и Ставрос начала встречаться в конце 2017 года, вскоре после того, как Дарья развелась с Романом Абрамовичем.
Sunmag.me 11:58
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Дождь вчера в 12:25
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Политика
Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit
Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщает ТАСС.
Телеканал 360° 12:21
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Происшествия
В Перми стая собак растерзала пенсионерку
Актуальные Новости 07:31
Политика
Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео
Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.
Инфо24 12:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток 05:27
Происшествия
СК завел дело против министра спорта Ставропольского края
СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова.
Российская газета 10:43
Политика
Срок сдачи подлодки «Казань» сдвинули
Головную подводную лодку проекта 885М «Казань» сдадут флоту не раньше конца 2020 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 11:59
Общество
«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах
Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 16:56
Политика
Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 выходят в России по цене 14 990 рублей
С 17 октября в России стартовал прием предварительных заказов на «умные» часы Huawei Watch GT 2. Приобрести гаджет в российских магазинах можно будет с 24 октября.
MobiDevices 09:29
Политика
Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вечерняя Москва вчера в 06:52
Политика
Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана
Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост нового посла в России.
RT на русском 12:22
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Общество
Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась
Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
МонаВиста вчера в 10:23
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Происшествия
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55