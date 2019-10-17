Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Читать в источнике
Комментировать129

Подробнее о событии

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Газета.Ru08:54

В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

Комсомольская правдавчера в 17:53

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБКвчера в 18:35

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 17:56

Россия увеличила вложения в госдолг США

News.ru03:32

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

ТАССвчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика

В Раде появилось межфракционное объединение «Кубань»

Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 10:14
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Шоу-бизнес

Перенесшей операцию Анастасии Заворотнюк стало лучше

Актриса удачно перенесла операцию, поэтому она выписалась из клиники и сейчас находится в реабилитационном центре.
Территория новостей 02:45
Шоу-бизнес

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Напомним, что Дарья и Ставрос начала встречаться в конце 2017 года, вскоре после того, как Дарья развелась с Романом Абрамовичем.
Sunmag.me 11:58
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Дождь вчера в 12:25
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Политика

Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit

Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщает ТАСС.
Телеканал 360° 12:21
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Происшествия

В Перми стая собак растерзала пенсионерку

Актуальные Новости 07:31
Политика

Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.
Инфо24 12:11
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика

В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»

Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Здоровье

Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни

Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток 05:27
Происшествия

СК завел дело против министра спорта Ставропольского края

СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова.
Российская газета 10:43
Политика

Срок сдачи подлодки «Казань» сдвинули

Головную подводную лодку проекта 885М «Казань» сдадут флоту не раньше конца 2020 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 11:59
Общество

«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах

Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 16:56
Политика

Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов

Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Гаджеты

Huawei Watch GT 2 выходят в России по цене 14 990 рублей

С 17 октября в России стартовал прием предварительных заказов на «умные» часы Huawei Watch GT 2. Приобрести гаджет в российских магазинах можно будет с 24 октября.
MobiDevices 09:29
Политика

Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вечерняя Москва вчера в 06:52
Политика

Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана

Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост нового посла в России.
RT на русском 12:22
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Общество

Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась

Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
МонаВиста вчера в 10:23
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Происшествия

СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова

Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27
Кино

«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное