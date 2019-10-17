Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
ВЭБ.РФ привлек новых лоббистов в США для защиты от санкций
Госкорпорация ВЭБ.РФ привлекла консультантов из организации Geopols (Geopolitical Solutions) для PR-сопровождения и лоббирования своих интересов в США.
РБК 01:00
Происшествия
Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест
Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
BFM.ru 02:01
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Культура
Из-за ухода актеров сериал «Сваты» получит новое название
Сериал «Сваты» получит новое название. Как пишут СМИ, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал актер сериала Даниил Белых.
Don24 02:29
Космос
NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Sibnet Новости вчера в 02:13
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Политика
Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе
В ближайшие же дни преобладающая температура на юге Западной Сибири днем составит плюс 1-6 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели GDI
Оказалось, что проблемными являются двигатели GDI объемом 2,0 и 2,4 литра, в которых есть конструктивные дефекты.
Tvoe-avto.com 15 октября в 10:38
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Политика
В Баку прокомментировали недопуск в страну россиян с армянскими фамилиями
В МИД РФ заявили, что подход Баку к теме недопуска в страну россиян с армянскими корнями неприемлем.
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК 15 октября в 11:16