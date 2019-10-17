В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.

Политика В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.

Авто Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.

Гаджеты Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11 Как сообщает ToDay News Ufa, обновить смартфоны смогут владельцы моделей Redmi K20, Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, а моделей телефонов Xiaomi Mi 8, Mi 9 SE, Mi Mix 2S, Mi Max 3 и Mi Mix 2. Выход обновления для «глобальной» версии состоится 16 октября.

Авто «Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали Опубликованные в базе Роспатента детали (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит глубоко модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» – «Русский Прадо».

Политика ЕС одобрил санкции против Турции из-за буровых работ в ИЭЗ Кипра Главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкции против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.

Армия и оружие Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.

Экономика Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).

Армия и оружие Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019» Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.

Здоровье Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Кино Netflix представил новый тизер «Ведьмака» Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».

Общество NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Армия и оружие Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.

Экономика Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Хоккей Никита Гусев помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс» "Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

Технологии Тюменцы получили возможность звонить «голосом» через Wi-Fi Технология Wi-Fi Calling позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать вызовы в любой точке мира.

Политика Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.

Политика В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.