Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Авто
Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge
Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
Автоновости дня вчера в 15:17
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11
Как сообщает ToDay News Ufa, обновить смартфоны смогут владельцы моделей Redmi K20, Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, а моделей телефонов Xiaomi Mi 8, Mi 9 SE, Mi Mix 2S, Mi Max 3 и Mi Mix 2. Выход обновления для «глобальной» версии состоится 16 октября.
ToDay News Ufa вчера в 09:39
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали
Опубликованные в базе Роспатента детали (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит глубоко модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» – «Русский Прадо».
Автоновости дня вчера в 23:53
Политика
ЕС одобрил санкции против Турции из-за буровых работ в ИЭЗ Кипра
Главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкции против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.
RT на русском 21:29
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Экономика
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК 21:04
Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия 10:49
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток 05:27
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Газета.Ru 16:42
Армия и оружие
Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru 11:39
Общество
В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол
Российская газета 21:05
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru 06:10
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Хоккей
Никита Гусев помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»
"Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев.
Вести.Ru 22:06
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомости 17:45
Технологии
Тюменцы получили возможность звонить «голосом» через Wi-Fi
Технология Wi-Fi Calling позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать вызовы в любой точке мира.
Тюменская область сегодня вчера в 04:52
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Газета.Ru 18:50
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17:54