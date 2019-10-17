Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Известия01:48

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

ТАССвчера в 17:45

Россия снова вложилась в госдолг США

Lenta.ruвчера в 18:25

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 17:56

В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

Комсомольская правдавчера в 17:53

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБКвчера в 18:35
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 06:40, Вашингтон
Политика

В МИД России объяснили снятие с поезда американских дипломатов

В российском МИДе прокомментировали ситуацию с американскими дипломатами, которых сняли с поезда "Ненокса-Северодвинск" из-за того, что у них не было специальных разрешительных документов на посещение данной территории, так как Северодвинск является закрытой территорией и иностранные граждане могут посещать его только при наличии разрешения.
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Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию

Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
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Политика

Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
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Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru 06:07
Политика

Лукашенко объяснил задержание россиянки Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал «накручивание ситуации» вокруг задержания россиянки Анны Богачевой в Минске 13 октября, передает БелТА.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

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Вести.Ru вчера в 12:34
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Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit

Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit, написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
РИА Новости 05:40
Футбол

Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru вчера в 11:51
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Музыка

Участникам «Евровидения» из Украины запретили выступать в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала новые правила отбора участника на международный песенный конкурс «Евровидение».
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Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия

Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга

Газета.Ru 06:27
Политика

СМИ сообщают о скорой смене главы СПЧ

Сам Федотов отказался комментировать информацию о своей отставке. В то же время член совета Ева Меркачева подтвердила уход Федотова.
BFM.ru 06:22
Экономика

Акционеры «Лукойла» 3 декабря обсудят промежуточные дивиденды

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций.
ТАСС вчера в 07:37
Общество

Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю

ТАСС 01:39
Шоу-бизнес

21-летняя дочь Дмитрия Пескова рассказала о свадьбе

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала о предстоящей свадьбе в соцсети и отметила, почему в этом вопросе у нее так много тайн.
Петербургский дневник вчера в 16:34
Происшествия

В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Напомним, что похожий случай произошел летом 2017 года в Балашихе, где 31-летняя Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика, а затем судмеэксперты нашли в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Московский Комсомолец 15 октября в 13:29
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Происшествия

Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Общество

Умар Нурмагомедов прокомментировал слухи об избиении Мирзаева

Газета.Ru 06:20
Спорт

Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
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Автоспорт

Глава Toro Rosso: Квят и Гасли облегчают мою жизнь

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Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
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Армия и оружие

Американская «Валькирия» побомбит «русским способом»

Lenta.ru 06:19
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута

Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
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