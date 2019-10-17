Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 09:40, Ашберн
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Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 3,7%.
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Как ранее сообщал News.ru, Минобороны России было уведомлено о планируемой поездке военных атташе США, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск.
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Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
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Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
РБК 09:16
Авто
Hyundai представила асимметричный внедорожник Veloster Grappler
Технические характеристики Hyundai Veloster Grappler Concept не названы, но известно, что внедорожник получид спортивную выхлопную систему Borla.
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Политика
Великобритании не потребуется новой отсрочки выхода из ЕС
Лондон и Брюссель заключили сделку об условиях брекзита, - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.
Эхо Москвы 09:33
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН подтвердила дефицит кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Экономика
В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты
Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции.
Известия 08:30
Армия и оружие
Франция предпримет меры для остановки турецкой операции в Сирии
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, руководство Франции приложит еще больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, пишет «РИА Новости».
Страна Советов on-line 15 октября в 03:30
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Политика
Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, рассказал РБК близкий к руководству совета источник.
РБК 07:07
Экономика
Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо». Сервис по кредитованию бизнеса физическими лицами пока официально не представили.
АБН вчера в 09:35
Политика
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Технологии
Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали
Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Lenta.ru 05:33
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Футбол
«Нижний Новгород» уволил Черышева
С поста главного тренера «Нижнего Новгорода» был уволен главный тренер команды Дмитрий Черышев, приходящийся отцом форварду сборной России Денису Черышеву, говорится в сообщении ФК, По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в данный момент команде нужны перемены.
ProstoProSport вчера в 09:33
Политика
Путин встретился со студентами и выпускниками ВГИКа
В этом году учебному учреждению исполнилось 100 лет. Во ВГИКе Путин осмотрел выставку, а потом пообщался со студентами и выпускниками вуза.
ТК Звезда 09:29
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
Спорт-Экспресс 04:02
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Происшествия
Тело девочки нашли в одной из школ Новосибирска
Как отмечается, мертвую девочку нашли в школе Советского района. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 01:54
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48