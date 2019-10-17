Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 17:56

Россия увеличила вложения в госдолг США

News.ru03:32

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБКвчера в 18:35

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Газета.Ru08:54

В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

Комсомольская правдавчера в 17:53

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

ТАССвчера в 17:45
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Политика

Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Политика

Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
РБК 09:16
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».
REGNUM 09:15
Наука

Ген «короткого сна» предотвращает нарушения памяти при недосыпании

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые ранее выявили у людей два гена, способствующих «естественному короткому сну», теперь обнаружили третий такой ген. Обладателям этих редких генов достаточно спать ночью всего 4–6 часов, чтобы чувствовать себя хорошо отдохнувшими.
Полит.ру 06:00
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Транспорт

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости

Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 километров в час при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах, сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
РИА Новости 08:44
Армия и оружие

Песков оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что правительство России даже не желает рассматривать такой вариант и попытается предпринять все возможные меры по предотвращению данного сценария событий.
News-24.ru 15 октября в 09:53
Происшествия

Тело девочки нашли в одной из школ Новосибирска

Газета.Ru 01:54
Армия и оружие

Секреты спецназа США оказались под угрозой после вывода войск из Сирии

В Пентагоне обеспокоены тем, что секреты американского спецназа, в течение многих лет передававшиеся курдам, могут стать достоянием российской разведки и правительства Сирии.
Российская газета 07:52
Армия и оружие

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

RT на русском 00:00
Происшествия

В Крыму организовали места памяти и скорби по жертвам трагедии в Керчи

Места памяти и скорби организованы в городах Крыма в годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия

Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки

Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Lenta.ru 06:23
Происшествия

Ромео и Джульетту, видевших в Смоленске, нашли в Брянской области

SmolGrad.ru 08:10
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Политика

В ФРГ надеются на продвижение в вопросе отмены санкций против России

Заместитель лидера Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.
RT на русском 08:26
Музыка

Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России

Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.
Телеканал 360° вчера в 10:38
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Игры

Сооснователь Devolver Digital считает, что сравнения EGS со Steam пора прекратить

Epic Games Store запустился в декабре прошлого года, однако в сети до сих пор не утихают споры, в которых новый магазин ругают (или хвалят) за политику эксклюзивов, а также сравнивают со Steam.
Игромания.ру 06:29
Футбол

Стоичков призвал исключить болгарские клубы из еврокубков на пять лет

Звезда мирового футбола, бывший игрок Христо Стоичков выступил с предложением исключить болгарские футбольные клубы на пять лет из еврокубков из-за расистского поведения болельщиков.
News.ru 04:34
Общество

Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю

ТАСС 01:39
Экономика

Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо». Сервис по кредитованию бизнеса физическими лицами пока официально не представили.
АБН вчера в 09:35
Финансы

Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября

Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
РБК 04:27
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Культура

Ольга Кормухина судится с Полиной Гагариной из-за Цоя

Певица Ольга Кормухина подала в Тверской суд столицы иск против своей коллеги Полины Гагариной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка».
Росбалт 09:20
Общество

Россия возобновила прямое авиасообщение с Грузией

В связи с протестами под русофобскими лозунгами радикалов и оппозиции в Тбилиси президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, в котором туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться пока «от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Евразия Daily вчера в 10:44
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