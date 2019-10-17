Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Политика
Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».
Наука
Ген «короткого сна» предотвращает нарушения памяти при недосыпании
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые ранее выявили у людей два гена, способствующих «естественному короткому сну», теперь обнаружили третий такой ген. Обладателям этих редких генов достаточно спать ночью всего 4–6 часов, чтобы чувствовать себя хорошо отдохнувшими.
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Транспорт
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости
Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 километров в час при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах, сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
Армия и оружие
Песков оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что правительство России даже не желает рассматривать такой вариант и попытается предпринять все возможные меры по предотвращению данного сценария событий.
Происшествия
Тело девочки нашли в одной из школ Новосибирска
Армия и оружие
Секреты спецназа США оказались под угрозой после вывода войск из Сирии
В Пентагоне обеспокоены тем, что секреты американского спецназа, в течение многих лет передававшиеся курдам, могут стать достоянием российской разведки и правительства Сирии.
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
Происшествия
В Крыму организовали места памяти и скорби по жертвам трагедии в Керчи
Места памяти и скорби организованы в городах Крыма в годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Происшествия
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Политика
В ФРГ надеются на продвижение в вопросе отмены санкций против России
Заместитель лидера Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.
Музыка
Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России
Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
Игры
Сооснователь Devolver Digital считает, что сравнения EGS со Steam пора прекратить
Epic Games Store запустился в декабре прошлого года, однако в сети до сих пор не утихают споры, в которых новый магазин ругают (или хвалят) за политику эксклюзивов, а также сравнивают со Steam.
Футбол
Стоичков призвал исключить болгарские клубы из еврокубков на пять лет
Звезда мирового футбола, бывший игрок Христо Стоичков выступил с предложением исключить болгарские футбольные клубы на пять лет из еврокубков из-за расистского поведения болельщиков.
Экономика
Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо». Сервис по кредитованию бизнеса физическими лицами пока официально не представили.
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября
Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Культура
Ольга Кормухина судится с Полиной Гагариной из-за Цоя
Певица Ольга Кормухина подала в Тверской суд столицы иск против своей коллеги Полины Гагариной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка».
Общество
Россия возобновила прямое авиасообщение с Грузией
В связи с протестами под русофобскими лозунгами радикалов и оппозиции в Тбилиси президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, в котором туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться пока «от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».