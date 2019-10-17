Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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Эксперт прокомментировал увеличение Россией вложений в госбумаги США

RT на русском14:06

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 17:56

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБКвчера в 18:35

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Газета.Ru08:54

В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

Комсомольская правдавчера в 17:53

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

ТАССвчера в 17:45
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Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Политика

Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ 08:37
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 15:17
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением

Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики

Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
WomanHit.ru вчера в 10:46
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Lenta.ru 16:50
Киберспорт

Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11

We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Dota2.ru 13:27
Экономика

Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Газета.Ru 04:28
Общество

Названы самые дорогие бренды мира. Apple не отдает лидерство уже 7 лет

Стоимость бренда Apple в течение 2019 года повысилась на 9% и составила 234,2 миллиарда долларов.
Телеканал 360° 08:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 02:25
Армия и оружие

По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика

Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру 12:58
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Общество

Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, заявил, что уехал из России из-за опасений за свое будущее.
РБК 15:32
Экономика

Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Культура

Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже «Кукушки»

Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.
Полит.ру вчера в 00:06
Политика

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение Турции и США по операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.
Народные новости 17:02
Армия и оружие

Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону 15 октября в 15:23
Происшествия

Обвиняемые в убийстве автомобилистки из Екатеринбурга были арестованы

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной, которую обнаружили мертвой после того, как она отправилась показывать машину потенциальным покупателям и пропала.
Наша версия 06:55
Политика

США могут пригласить Россию на следующий саммит G7

Соединенные штаты будут председательствовать на следующем саммите G7, поэтому вполне возможно, что Россия получит приглашение участвовать в заседании в качестве гостя.
Капитал страны 14:23
Политика

Великобритания и ЕС договорились о Brexit

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:15
Происшествия

Обвиняемый во взрыве в метро Петербурга пожаловался на пытки

В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил Аброра Азимова.
Форпост Северо-Запад 10:54
Наука

Необычного глубоководного осьминога сняли на видео

Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.
Популярная механика 09:22
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
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