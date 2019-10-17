Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
Футбол
ЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса
Как стало известно Sport24, ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама».
Sport24.ru 09:01
Кино
Умерла 106-летняя актриса Джули Гибсон
Певица и актриса, учившаяся с Сиднеем Пуатье и Майей Анжелу и работавшая с Орсоном Уэллсом и Джоном Хьюстоном, умерла во сне еще 2 октября 2019 года, сообщил прессе ее кузен Джеймс Роджерс.
Газета.Ru 08:32
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Политика
В Раде появилось межфракционное объединение «Кубань»
Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 10:14
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Общество
В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь
В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Спорт
МОК перенесет в Саппоро марафон и спортивную ходьбу ОИ-2020
Международный Олимпийский Комитет объявил о намерении перенести в Саппоро марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе, которые пройдут в рамках летней Олимпиады-2020 в Токио.
Нева Спорт вчера в 08:31
Экономика
«Сибур» начал производство полиэтилена на крупнейшем заводе в России
Мощность «Запсиба» должна составить 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год, что сделает завод крупнейшим нефтехимическим комплексом по объемам производства полимеров в России (сейчас «Сибур» производит лишь 0,27 млн т полиэтилена на «Томскнефтехиме» и около 1 млн т полипропилена на разных площадках).
РБК 07:52
Общество
Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Политика
Студенты ВГИК спели Путину песню о раненом казаке
Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), студенты которого встретили его песней о раненом казаке.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки
Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие
Видео: курдские боевики уничтожили турецкую бронетехнику в Сирии
Известно, что курдские боевики атаковали подразделения, которое имеет на вооружении основные боевые танки Leopard-2A4 и боевые машины пехоты ACV-15.
ГЛАС.RU 07:05
Армия и оружие
Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми способами
«Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:48
Общество
Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений
Таинственный инвестор Telegram из Буффало: о ком власти США рассказали в иске к компаниям Павла Дурова Если большинство инвесторов не согласится на перенос запуска TON на конец апреля, их договор о покупке криптовалюты Gram перестанет действовать 31 октября.
Forbes 04:21
Космос
HiRISE сфотографировал зонд InSight на Марсе
HiRISE контролирует место посадки InSight в районе Elysium Planitia на Красной планете на предмет изменений на поверхности, таких как следы пыльного дьявола.
AstroNews.ru вчера в 15:39
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 03:53
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Гаджеты
В Samsung Galaxy S11 фронтальная камера будет скрыта под дисплеем
BitCryptoNews 08:45
Происшествия
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27