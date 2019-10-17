Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Газета.Ru08:54

Россия увеличила вложения в госдолг США

News.ru03:32

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

ТАССвчера в 17:45

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 17:56

В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

Комсомольская правдавчера в 17:53

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБКвчера в 18:35
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Футбол

ЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса

Как стало известно Sport24, ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама».
Sport24.ru 09:01
Кино

Умерла 106-летняя актриса Джули Гибсон

Певица и актриса, учившаяся с Сиднеем Пуатье и Майей Анжелу и работавшая с Орсоном Уэллсом и Джоном Хьюстоном, умерла во сне еще 2 октября 2019 года, сообщил прессе ее кузен Джеймс Роджерс.
Газета.Ru 08:32
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Политика

В Раде появилось межфракционное объединение «Кубань»

Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 10:14
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru 06:07
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Общество

В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Спорт

МОК перенесет в Саппоро марафон и спортивную ходьбу ОИ-2020

Международный Олимпийский Комитет объявил о намерении перенести в Саппоро марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе, которые пройдут в рамках летней Олимпиады-2020 в Токио.
Нева Спорт вчера в 08:31
Экономика

«Сибур» начал производство полиэтилена на крупнейшем заводе в России

Мощность «Запсиба» должна составить 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год, что сделает завод крупнейшим нефтехимическим комплексом по объемам производства полимеров в России (сейчас «Сибур» производит лишь 0,27 млн т полиэтилена на «Томскнефтехиме» и около 1 млн т полипропилена на разных площадках).
РБК 07:52
Общество

Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости 08:14
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Политика

Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Политика

Студенты ВГИК спели Путину песню о раненом казаке

Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), студенты которого встретили его песней о раненом казаке.
Газета.Ru 09:47
Происшествия

На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки

Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие

Видео: курдские боевики уничтожили турецкую бронетехнику в Сирии

Известно, что курдские боевики атаковали подразделения, которое имеет на вооружении основные боевые танки Leopard-2A4 и боевые машины пехоты ACV-15.
ГЛАС.RU 07:05
Армия и оружие

Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми способами

«Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:48
Общество

У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру

Lenta.ru 05:08
Общество

Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений

Таинственный инвестор Telegram из Буффало: о ком власти США рассказали в иске к компаниям Павла Дурова Если большинство инвесторов не согласится на перенос запуска TON на конец апреля, их договор о покупке криптовалюты Gram перестанет действовать 31 октября.
Forbes 04:21
Космос

HiRISE сфотографировал зонд InSight на Марсе

HiRISE контролирует место посадки InSight в районе Elysium Planitia на Красной планете на предмет изменений на поверхности, таких как следы пыльного дьявола.
AstroNews.ru вчера в 15:39
Политика

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 03:53
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Гаджеты

В Samsung Galaxy S11 фронтальная камера будет скрыта под дисплеем

BitCryptoNews 08:45
Происшествия

СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова

Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27
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