Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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Эксперт прокомментировал увеличение Россией вложений в госбумаги США

RT на русском14:06

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

ТАССвчера в 17:45

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБКвчера в 18:35

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 17:56

В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

Комсомольская правдавчера в 17:53

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Газета.Ru08:54
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 14:12, Вашингтон
Общество

Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо

Эхо Москвы 13:31
Армия и оружие

Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

Ferra 09:37
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Зеленский озвучил условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых "формула Штайнмайера" будет включена в украинское законодательство.
Деловое.ТВ 02:34
Общество

«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах

Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 16:56
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Lenta.ru 13:44
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Киберспорт

Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11

We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Dota2.ru 13:27
Общество

В России увеличат размер выплат на первого и второго ребенка

В пресс-службе Минтруда заявили, что россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут ежемесячно выплачивать увеличенные пособия.
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Политика

В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
РИА Новости 13:32
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Общество

СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов

Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову.
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Кино

Пользователи Сети выбрали два самых страшных фильма 2019 года

ФАН 13:57
Футбол

Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Спорт-Экспресс 10:38
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Политика

Трамп внёс на утверждение Сената США новую кандидатуру посла в России

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената кандидатуру Джона Салливана на пост посла в Москве.
News.ru 12:53
Авто

Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Автоновости дня 05:03
Политика

Белый дом прокомментировал возможность приглашения Путина на G7

В Вашингтоне прокомментировали возможность приглашения Владимира Путина на саммит "Большой семерки", который в 2020 году пройдет в США.
РИА Новости 14:05
Политика

США готовят новые санкции против России из-за Сирии

Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Наука

Открыт новый способ создания и улавливания трионов

Группа ученых из Мэрилендского университета придумала новый метод синтеза и удержания трионов — трех соединенных вместе заряженных частиц — при комнатной температуре.
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Экономика

Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Хоккей

Агент Шумакова рассказал, почему хоккеист ушёл из ЦСКА

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что нападающий Сергей Шумаков ушёл из ЦСКА из-за атмосферы в московском клубе.
News.ru 10:05
Происшествия

В Дагестане мужчина в маске и с топором напал на школу

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Общество

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия 12:37
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика

Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».
RT на русском 13:37
Футбол

Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус из-за травмы может пропустить 6-7 недель, сообщают «РИА Новости». Ранее футболист получил травму паха.
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Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика

Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером Белоруссии

Россия остается главным стратегическим партнером Белоруссии, а все текущие проблемные вопросы непременно будут улажены.
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Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
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