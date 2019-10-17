Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 14:12, Вашингтон
Общество
Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо
Эхо Москвы 13:31
Политика
Зеленский озвучил условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых "формула Штайнмайера" будет включена в украинское законодательство.
Деловое.ТВ 02:34
Общество
«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах
Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 16:56
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Lenta.ru 13:44
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Киберспорт
Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11
We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Dota2.ru 13:27
Общество
В России увеличат размер выплат на первого и второго ребенка
В пресс-службе Минтруда заявили, что россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут ежемесячно выплачивать увеличенные пособия.
Мой Брянск 02:55
Политика
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
РИА Новости 13:32
Общество
СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов
Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову.
Известия 07:37
Футбол
Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Спорт-Экспресс 10:38
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Политика
Трамп внёс на утверждение Сената США новую кандидатуру посла в России
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената кандидатуру Джона Салливана на пост посла в Москве.
News.ru 12:53
Авто
Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Автоновости дня 05:03
Политика
Белый дом прокомментировал возможность приглашения Путина на G7
В Вашингтоне прокомментировали возможность приглашения Владимира Путина на саммит "Большой семерки", который в 2020 году пройдет в США.
РИА Новости 14:05
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Наука
Открыт новый способ создания и улавливания трионов
Группа ученых из Мэрилендского университета придумала новый метод синтеза и удержания трионов — трех соединенных вместе заряженных частиц — при комнатной температуре.
Индикатор 06:49
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Хоккей
Агент Шумакова рассказал, почему хоккеист ушёл из ЦСКА
Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что нападающий Сергей Шумаков ушёл из ЦСКА из-за атмосферы в московском клубе.
News.ru 10:05
Общество
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия 12:37
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».
RT на русском 13:37
Футбол
Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус из-за травмы может пропустить 6-7 недель, сообщают «РИА Новости». Ранее футболист получил травму паха.
Спорт-Экспресс 11:55
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика
Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером Белоруссии
Россия остается главным стратегическим партнером Белоруссии, а все текущие проблемные вопросы непременно будут улажены.
ФАН 05:16
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36