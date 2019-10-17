Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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Эксперт прокомментировал увеличение Россией вложений в госбумаги США

RT на русском14:06

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Газета.Ru08:54

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

ТАССвчера в 17:45

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 17:56

В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

Комсомольская правдавчера в 17:53

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБКвчера в 18:35
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
Космос

SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников

Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
Восток-Медиа 03:16
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
Общество

Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений

Таинственный инвестор Telegram из Буффало: о ком власти США рассказали в иске к компаниям Павла Дурова Если большинство инвесторов не согласится на перенос запуска TON на конец апреля, их договор о покупке криптовалюты Gram перестанет действовать 31 октября.
Forbes 04:21
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском 15:04
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Экономика

Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2%

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении за первые три квартала 2019 года составил 69,779 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,2%", - говорится в распространенном докладе.
РИА Новости 22:08
Происшествия

Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости 23:10
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Происшествия

СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

РИА Новости 06:32
Общество

В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года

Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
Газета.Ru 19:14
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину.
РИА Новости 20:11
Политика

В Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США

Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 15:14
Шоу-бизнес

Иглесиас опубликовал видео с играющими под песню Никулина детьми

Вечерняя Москва вчера в 16:30
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости 15 октября в 12:28
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
Lenta.ru 09:11
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Спорт

Губернатор Токио предложила провести марафон ОИ-2020 на Курилах

Взгляд.ру 05:41
Происшествия

Полиция оцепила место крупного пожара на станции под Красноярском

РИА Новости 21:43
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Общество

NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Единоборства

Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева

FightTime.ru 15:10
Кино

Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»

В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru 15 октября в 16:09
Общество

СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов

Известия 07:37
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомости 17:45
Футбол

Александр Зинченко сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
News102.ru вчера в 11:29
Здоровье

Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Происшествия

Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии

РБК 22:27
Технологии

Тюменцы получили возможность звонить «голосом» через Wi-Fi

Технология Wi-Fi Calling позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать вызовы в любой точке мира.
Тюменская область сегодня вчера в 04:52
Авто

В России изменились правила начисления транспортного налога

Участникам системы «Платон» теперь придется платить больше — для них убрали федеральную льготу, которая уменьшала налог для транспортных средств массой свыше 12 тонн на величину, внесенную через систему сбора платы за проезд по федеральным трассам.
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