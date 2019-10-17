Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правда17:53
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:10, Вашингтон
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Политика
Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию
Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт 06:04
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Политика
Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Гаджеты
Ulefone представила защищенный смартфон Armor X5 за 100 долларов
Совсем недавно компания Ulefone представила бюджетный защищенный телефон начального уровня под названием Ulefone Armor X3, теперь же производитель выкатил на суд публики еще одну доступную новинку - Ulefone Armor X5.
Дни24 11:49
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport 16:03
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»
Предыдущий официальный визит Путина в ОАЭ проходил в 2007 г. Российский президент и наследный принц Абу-Даби встречались в общей сложности десять раз.
Ведомости вчера в 07:47
Общество
Путин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока
Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
Интерфакс 14 октября в 07:00
Экономика
Углеродные налоги пошли на выброс
На деле низкий рост экономики РФ делает вопрос нейтральным для всех: вероятность того, что Россия в ближайшие годы станет резко наращивать выбросы парниковых газов, очень невелика, и сам по себе законопроект Минэкономики этого не изменит.
Коммерсантъ 18:21
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика
Франция и Германия увидели позитивное развитие минских соглашений
Франция и Германия приветствуют прогресс в реализации минских соглашений, а также ожидают проведения встречи в «нормандском формате».
РБК 15:13
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Политика
Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком»
Шумер в свою очередь утверждал, что глава Белого дома назвал Пелоси третьесортным политиком.
ТАСС 19:21
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Армия и оружие
США пригрозили Турции новыми санкциями из-за Сирии
Глава американского минфина Стивен Мнучин рассказал, что турецкая сторона может получить новые санкции, если не прекратит военную операцию в Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:29
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info вчера в 04:29
Происшествия
Суд арестовал одного из подозреваемых в избиении красноярца до смерти
Интерфакс - Россия 01:02
Общество
Законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму
Interfax-Russia.ru - Группа депутатов во главе с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым внесла в Госдуму новую версию законопроекта о развитии в РФ виноградарства и виноделия, в которой подробно прописаны правила маркировки и розничной продажи вина, а также слабоалкогольной продукции, которая содержит виноград.
Интерфакс - Россия 09:10
Космос
Первый космический лифт появится к 2050 году
Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 14 октября в 07:56
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 05:21
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в серии изнасилований в Томской области
Суд города Стрежевого Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 15 лет насиловал женщин и детей в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
ТАСС 14 октября в 07:11