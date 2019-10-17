Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги

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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

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Россия снова вложилась в госдолг США

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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 17:56

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБКвчера в 18:35

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

ТАССвчера в 17:45
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
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В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 18:39
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В России предпенсионеры пожаловались на увольнения

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Московский Комсомолец 03:15
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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

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Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Билеты авиакомпании "Победа" из-за рубежа в Россию станут дороже на 25 евро из-за того, что в стоимость будут включены затраты на регистрацию клиентов на стойках аэропортов.
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El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

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МЧС России направило колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

Интерфакс - Россия вчера в 22:10
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»

Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Политика

В штабе Зеленского перепутали Литву и Латвию

Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о визите украинского лидера в Литву вместо Латвии.
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

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РИА Новости вчера в 15:25
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Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
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Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Общество

Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года

Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года.
RT на русском 01:33
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости вчера в 18:50
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости 15 октября в 12:28
Хоккей

Тренер «Торонто» оценил игру Михеева в матче против «Вашингтона»

Газета.Ru 02:26
Общество

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости 15 октября в 17:40
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 15 октября в 13:53
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Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
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В центре Саратова росгвардеец захлебнулся рвотой

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В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников

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Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

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Известия вчера в 22:05
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