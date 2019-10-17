Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правда16 октября в 17:53
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Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
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Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
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