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Политика Песков прокомментировал соглашение Турции и США по операции в Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.

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Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.

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Политика Министр энергетики США подал в отставку Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

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