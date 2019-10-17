Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 11:05
Авто
Volvo представила электрическую версию XC40
Сегодня Volvo Cars представляет XC40 Recharge – первый полностью электрический автомобиль шведского бренда и первую модель Volvo в новейшем семействе автомобилей Recharge.
SpeedMe вчера в 12:41
Политика
Песков прокомментировал соглашение Турции и США по операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.
Народные новости 17:02
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат 14:11
Происшествия
Обвиняемый во взрыве в метро Петербурга пожаловался на пытки
В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил Аброра Азимова.
Форпост Северо-Запад 10:54
Экономика
Нерезиденты в III квартале резко сократили вложения в госдолг РФ
Нерезиденты в третьем квартале 2019 года сократили покупки гособлигаций РФ на вторичном рынке до 1,1 миллиарда долларов с 10,5 миллиарда во втором квартале, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Платежный баланс России".
ПРАЙМ 10:22
Футбол
Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды.
Газета.Ru 03:50
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Технологии
Ватикан выпустил электронные четки
Эхо Москвы вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
Авто
Skoda представила первые изображения новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые эскизы новой Octavia.
Автостат 10:07
Шоу-бизнес
21-летняя Елизавета Пескова рассказала, какой видит свою свадьбу
Вчера же Пескова снова порассуждала о браке и рассказала, какой видит свою свадьбу.
Вокруг ТВ 03:53
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Космос
Опубликованы качественные снимки первой межзвёздной кометы
"Хаббл" предоставил самое точное на сегодняшний день изображение кометы Борисова, запечатлев яркое облако пыли, сконцентрированное вокруг невидимого ядра, которое слишком мало, чтобы его мог увидеть телескоп.
Популярная механика 05:31
Финансы
Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 8 копеек
Курс доллара понизился на 11,04 копейки, составив 64,2548 рубля (64,3652 рубля на 15 октября).
Банки.ру 15 октября в 05:21
Культура
Дробыш прокомментировал иск Кормухиной к Гагариной из-за «Кукушки» Цоя
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
ФАН 14:24
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Армия и оружие
ЦПВС: не менее 500 террористов переброшены из Идлиба в Латакию
По меньшей мере 500 боевиков переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
RT на русском 16:03
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском 00:00
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
REGNUM 06:30
Общество
Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн
Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.
Коммерсантъ 15:34
Политика
Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Украина.ру 09:45
Армия и оружие
Истребитель Су-30 упал в Венесуэле
В венесуэльском штате Гуарико потерпел крушение истребитель Су-30 Военно-воздушных сил Венесуэлы.
REGNUM 04:21