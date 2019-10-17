Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
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В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском вчера в 11:25
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Опубликованы снимки Nissan X-Trail нового поколения
В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan X-Trail.
Rusargument 01:42
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МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
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Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
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Семья Заворотнюк рассказала о ее здоровье
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» пребывает в коме.
Росбалт 15 октября в 05:39
Общество
В России увеличатся выплаты на первого и второго ребенка
В России с 2020 года увеличится размер выплат на первого и второго ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
МИР 24 вчера в 23:28
Экономика
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Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
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Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Политика
Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.
Украина.ру 01:34
Экономика
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
Lenta.ru 04:26
Происшествия
В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100
Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис пояснил, из-за чего погибли большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево".
Газета.Ru 04:36
Происшествия
«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»
Одним из самых известных примеров экспертных ошибок являлись результаты судебно-медицинских (биологических) экспертиз вещественных доказательств по уголовному делу о серии убийств на сексуальной почве, совершенных Андреем Чикатило.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября
В предыдущий раз дешевле 64 руб. доллар оказывался 25 сентября, снизившись до 63,99 руб.
РБК 04:27
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников.
Lenta.ru 03:32
Общество
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс
Гуманитарный конвой МЧС России – 87-й по счету – доставил в Донецк почти 50 тысяч детских продуктовых наборов.
Политика Сегодня 03:22
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Газета.Ru вчера в 07:44
Общество
Telegram отложил запуск криптовалюты
Компания Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов.
Lenta.ru 03:59
Футбол
Черчесов принял участие в форуме AEFCA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости 15 октября в 11:41
Политика
В Сербии рассказали о проблемах со строительством «Турецкого потока»
На территории Сербии ведется строительство соединительного газопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по нему, как планируется, пойдет газ из "Турецкого потока".
Вестник Кавказа 15 октября в 08:21
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»
Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
РИА Новости 15 октября в 14:10
Единоборства
Американский боксер умер после нокаута в андеркарде боя Усика
Патрик Дэй скончался после нокаута в бою с Чарльзом Конвеллом. Об этом сообщается на официальном сайте WBC.
Vprognoze.ru 04:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49