Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
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Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
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Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Происшествия
Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания
Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 11:47
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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина заявила, что певица Полина Гагарина украла у нее песню "Кукушка".
РЕН ТВ 12:46
Политика
Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Афиша Daily 06:54
Общество
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Хозяйственный суд Киева обязал "Райффайзен банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка.
Вести.Финанс 09:05
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
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В реестре смежных маршрутов сохранят все 85 «социальных».
REGNUM 12:47
Политика
В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7
Ранее Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.
Интерфакс 13:17
Интернет
«ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
«ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения. Сейчас проходят тестовые работы. Новый дизайн мобильного приложения тестирует «ВКонтакте».
Aobe.ru 13:26
Происшествия
В крови сбитого кировским полицейским мальчика нашли алкоголь
Экспертиза выявила алкоголь в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский в Уржумском районе Кировской области.
Свободная Пресса 15 октября в 13:10
Спорт
Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
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Еще несколько лет назад пластическая хирургия настолько испортила лицо актрисы Веры Алентовой, что она стала просто неузнаваемой.
Paparazzi.ru 06:44
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Происшествия
Экс-майора МВД Алексея Дымовского арестовали в Новороссийске
В Новороссийске до 15 ноября арестован бывший майор МВД Алексей Дымовский, сообщает ТАСС со ссылкой на Краснодарский краевой суд.
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Военные Швеции приняли метеобуй за российскую подлодку
В 2014 году ВМС Швеции в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Svenska Dagbladet.
Радио Sputnik вчера в 05:45
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Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
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