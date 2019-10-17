Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как наставнику команды лучше всего справляться с критикой со стороны болельщиков.
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В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
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Bimru.ru 15 октября в 02:09
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Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru вчера в 11:24
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Вести.Ru вчера в 12:34
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Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
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Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
РБК вчера в 17:00
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК вчера в 21:55
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий вчера в 15:55
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Пираньи несколько раз за свою жизнь меняют старые зубы на новые
ГЛАС.RU вчера в 07:00
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Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Труп пожилой женщины нашли в доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния.
Lenta.ru вчера в 20:29
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Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
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Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
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Эрдоган рассказал об альтернативах американским F-35
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Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post вчера в 09:51
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Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 05:36
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В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
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Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
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Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР
Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
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Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
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Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 15 октября в 11:39