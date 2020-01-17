с чего всё началось

Объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов растет четвертый месяц подряд. Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем $1,16 триллиона долларов. При этом она сократила вложения на $7,2 миллиарда.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Общество Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Авто На аукционе продали первый Chevrolet Corvette Stingray 2020 года Как отмечается, деньги от продажи модели Corvette Stingray под VIN-номером 001 пойдут на благотворительность, в том числе «Детскому Фонду» Детройта, который является некоммерческой организацией, инвестирующей средства на увеличение количества школ в этом городе.

Политика Саррадж отказался от переговоров с Хафтаром на ливийской конференции Отмечается, что глава ПНС Ливии и командующий ЛНА оказались разочарованы форматом переговоров и отказались участвовать в совместной встрече в Берлине.

Хоккей Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ Команда дивизиона Боброва одержала победу над сборной дивизиона Тарасова финальной игре на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество На следующей неделе в Москву вернется зима Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Происшествия В Киеве неизвестные зарезали ветерана «АТО» В Киеве в ночь на 19 января неизвестные убили 32-летнего участника карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Космос У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.