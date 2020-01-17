с чего всё началось

Министерство финансов Соединенных штатов Америки опубликовало материалы, из которых следует, что в ноябре Россия 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с предыдущим месяцем. Сумма выросла на 794 миллиона долларов, достигнув 11,491 миллиарда долларов.

Единоборства Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.

Шоу-бизнес 300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.

Общество В WhatsApp произошел глобальный сбой В работе популярного мессенджера WhatsApp с 13 .35 по московскому времени наблюдаются сбои.

Происшествия В Киеве неизвестные зарезали ветерана «АТО» В Киеве в ночь на 19 января неизвестные убили 32-летнего участника карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Армия и оружие Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы Минобороны РФ к 75-летию освобождения Варшавы рассекретило уникальные документы о Висло-Одерской стратегической наступательной операции, в ходе которой силы немецко-фашистских оккупантов были выбиты из города бойцами Красной армии.

Общество Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Происшествия МАК назвал причину скатывания самолета в реку в Сочи в 2018 году Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры / ТАСС Самолет авиакомпании UTair скатился в реку во время посадки в аэропорту в Сочи в 2018 году из-за того, что экипаж игнорировал предупреждения и произвел посадку на неподходящей ВВП, говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Футбол «Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду «Сантосу» По информации источника, бразильский клуб хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока.

Политика Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".

Авто В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за миллион рублей Владелец доработал автомобиль установкой камеры заднего вида, кнопкой запуска двигателя, улучшенной шумоизоляцией и т. д. Владелец предлагает турбированную Ниву за 1 млн рублей, а также заявляет: «на такой машине невозможно остаться незамеченным».

Политика Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.