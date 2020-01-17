Экономика
Московский КомсомолецРоссия увеличила вложения в госбумаги США
Министерство финансов Соединенных штатов Америки опубликовало материалы, из которых следует, что в ноябре Россия 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с предыдущим месяцем. Сумма выросла на 794 миллиона долларов, достигнув 11,491 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известия17 января в 05:37
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