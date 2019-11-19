Экономика
Piter.tvРоссия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд
Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до 10 млрд долларов. В долгосрочных облигаций будет храниться 3 млрд долларов, в краткосрочных - еще 7 млрд. Напомним, что с весны 2018 года зафиксировал спад вложений России в госдолг США.
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Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин
Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры
Актрису и исполнительницу Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры. Об этом она рассказала в интервью изданию GQ.
Футбол
Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Теннис
Надаль попробует остановить сборную России на Кубке Дэвиса
Спорт
Главу МОК назвали защитником России
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет защищать Россию при любых обстоятельствах, передает "Чемпионат.com".
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Экономика
Налоговики разъясняли особенности уплаты имущественных налогов
На повестке дня были темы легализации теневой заработной платы и неформальной занятости и уплаты имущественных налогов за 2018 год.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Происшествия
Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, просит о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Происшествия
Мать убитой Анастасии Ещенко госпитализировали с похорон дочери
Мать Анастасии Ещенко, убитой в Санкт-Петербурге, увезли в реанимацию с похорон дочери, 16 ноября сообщает РИА Новости.
Здоровье
Названа группа крови, неуязвимая перед раком
Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Здоровье
Названы 5 крайне бесполезных и опасных лекарств в домашней аптечке
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
В Сети выставлен на продажу ВАЗ-2108 1986 года выпуска, оснащенный редким вариантом силовой установки.
Гаджеты
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.