Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд

Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до 10 млрд долларов. В долгосрочных облигаций будет храниться 3 млрд долларов, в краткосрочных - еще 7 млрд. Напомним, что с весны 2018 года зафиксировал спад вложений России в госдолг США.
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги, но курс на их сокращение продолжится?

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
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Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
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В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
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