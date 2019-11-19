Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд

Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до 10 млрд долларов. В долгосрочных облигаций будет храниться 3 млрд долларов, в краткосрочных - еще 7 млрд. Напомним, что с весны 2018 года зафиксировал спад вложений России в госдолг США.
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги, но курс на их сокращение продолжится?

BFM.ru04:35

Как и почему Россия сокращает или увеличивает вложения в госдолг США

ТАСС03:45

Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

Интерфакс00:42

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

РБКвчера в 22:39

Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США на $775 млн

Коммерсантъвчера в 23:37

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.рувчера в 20:46

Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 19:02
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Происшествия

Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

Вести.Ru 13:52
Политика

Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря

Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
RT на русском 09:17
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Космос

«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта

Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Военное дело вчера в 07:37
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
Происшествия

В МВД опровергли информацию о ДТП с автомобилем Боярского в Петербурге

РЕН ТВ 14:27
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня вчера в 02:31
Авто

Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Автоновости дня вчера в 08:30
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь по Петровскому с позиций, где были выведены войска

ТК Звезда 06:20
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Политика

Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Lenta.ru 13:19
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Экономика

Глава Минтранса заявил о стабилизации ситуации с Utair

Министр транспорта Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК заявил, что ситуация с Utair является «непростой», однако при этом финансовое положение авиакомпании стабильно.
РБК 15:14
Экономика

Чем Bitcoin лучше доллара США. Криптовалюте пообещали резкий рост курса

Преимущество Bitcoin перед долларом США заключается в убывающей инфляции, заявил аналитик и трейдер Ронни Моас.
РБК 08:51
Футбол

Игрок ЦСКА Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии

Газета.Ru 14:29
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель резко отреагировал на предложение "Газпрома" продлить транзитный контракт или заключить новый со взаимным отказом от претензий.
РИА Новости вчера в 16:28
Происшествия

СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Известия 10:26
Кино

Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel

Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
iReactor вчера в 22:48
Кино

Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
iReactor 14:19
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском вчера в 09:21
Общество

Минтранс изучит ситуацию с недопуском толстого кота в самолет

Замминистра транспорта России Александр Юрчик заявил, что ведомство начало изучать ситуацию с отказом допустить толстого кота Виктора на рейс из Риги во Владивосток.
Lenta.ru 12:41
Шоу-бизнес

Домработница Волочковой показала продуктовую корзину балерины

Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».
ЦДИ ПО вчера в 05:07
Футбол

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

РИА Новости 09:04
Культура

На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
REGNUM 17 ноября в 02:11
Космос

Stingray Glider используются для изучения облачных вершин Венеры

AstroNews.ru вчера в 09:47
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели 07:42
Наука

Изучена роль социальных связей в жизни черных ворон

Сотрудники Университета Англии Раскин провели исследование, направленное на подтверждение гипотезы относительно того, что социальные связи внутри группы черных ворон могут быть связаны с распространением паразитов.
Rusargument 12:39
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК вчера в 12:41
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru вчера в 15:43
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