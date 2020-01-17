Экономика
Рифей-ПермьРоссия снова увеличила вложения в госбумаги США
Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК. Из них $2,9 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, $8,5 миллиарда — на краткосрочные.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу.Известиявчера в 05:37
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