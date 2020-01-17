с чего всё началось

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК. Из них $2,9 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, $8,5 миллиарда — на краткосрочные.

Россия снова увеличила вложения в госбумаги США

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Футбол Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком» Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.