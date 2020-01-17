с чего всё началось

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Общество Студия 20th Century Fox сменила название Компания Walt Disney официально сменила название своих новых активов - студий 20th Century Fox и Fox Searchlight Pictures.

Гаджеты Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10 Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.

Политика Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.

Экономика Российскому рынку спрогнозировали торможение Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Политика Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность председателя правительства РФ, сообщил в пятницу кабмин ФРГ.

Общество Модельер Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод Известный французский модельер Жан-Поль Готье в пятницу заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.

Политика Помпео заявил, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в американской администрации задумывались о возможности нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить появления в этой стране ядерного оружия.

Политика Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но при этом учитывать положение дел в стране.

Политика Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.

Армия и оружие В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

Политика Помпео: Путин хочет сохранить контроль над Россией Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что политические перемены в России являются попыткой российского президента Владимира Путина сохранить контроль над страной.