с чего всё началось

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных. Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Армия и оружие Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Экономика В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года, она должна была вырасти примерно на одну тысячу.

Политика Трамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Космос NASA планирует построить лунную базу из грибов 17.01.2020 Для будущих колонизаторов Луны и Марса специалисты NASA придумали, как возводить внеземные здания, не перевозя тяжелых стройматериалов.

Политика Мишустин назвал главную задачу нового правительства РФ Реализация послания президента Федеральному Собранию является главной целью нового состава правительства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Политика Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).